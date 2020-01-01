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Intel Core i5 9600 против i5 8600

Intel Core i5 9600
Intel Core i5 9600
VS
Intel Core i5 8600
Intel Core i5 8600

Что лучше: Intel Core i5 9600 на 3.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i5 8600 на 3.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8600 and 9600
Причины выбрать Intel Core i5 9600
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.3 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 9600 +10%
2744
Core i5 8600
2495
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9600 +11%
10717
Core i5 8600
9667
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 9600 +4%
1105
Core i5 8600
1063
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9600 +2%
5262
Core i5 8600
5137

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 9600 и i5 8600

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 3 апреля 2018
Цена в момент релиза 224 долларов 213 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Coffee Lake
Номер модели i5-9600 i5-8600
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 6 6
Частота 3.1 ГГц 3.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 31x 31x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 9МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9600 Сайт Intel Core i5 8600
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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