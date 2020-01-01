Intel Core i5 9600 против i5 9400F
Что лучше: Intel Core i5 9600 на 3.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i5 9400F на 2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
83
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
30
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
63
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
59
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 9600
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
- На 12% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.1 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
410
Cinebench R20 (многоядерный)
2346
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 9600 +12%
2744
2450
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9600 +13%
10717
9470
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 9600 +3%
1105
1070
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9600 +22%
5262
4317
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|7 января 2019
|Цена в момент релиза
|224 долларов
|189 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i5-9600
|i5-9400F
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|6
|6
|Частота
|3.1 ГГц
|2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|31x
|29x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|9МБ (общий)
|9МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 9600
|Сайт Intel Core i5 9400F
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
Опрос
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1
Конкуренты
- AMD Ryzen 7 3700X или Intel Core i5 9600
- AMD Ryzen 5 3600XT или Intel Core i5 9600
- AMD Ryzen 7 3800X или Intel Core i5 9600
- AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i5 9400F
- AMD Ryzen 7 3700X или Intel Core i5 9400F
- Intel Core i5 10600 или Intel Core i5 9400F
- AMD Ryzen 5 3600X или Intel Core i5 9400F
- Intel Core i7 1165G7 или Intel Core i5 9400F