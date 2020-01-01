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Intel Core i5 9600 против i5 9400F

Intel Core i5 9600
Intel Core i5 9600
VS
Intel Core i5 9400F
Intel Core i5 9400F

Что лучше: Intel Core i5 9600 на 3.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i5 9400F на 2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9400F and 9600
Причины выбрать Intel Core i5 9600
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • На 12% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.1 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 9600 +12%
2744
Core i5 9400F
2450
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9600 +13%
10717
Core i5 9400F
9470
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 9600 +3%
1105
Core i5 9400F
1070
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9600 +22%
5262
Core i5 9400F
4317

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 9600 и i5 9400F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 7 января 2019
Цена в момент релиза 224 долларов 189 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Coffee Lake
Номер модели i5-9600 i5-9400F
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 6 6
Частота 3.1 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 31x 29x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 9МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9600 Сайт Intel Core i5 9400F
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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