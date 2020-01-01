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Intel Core i5 9600K против AMD Ryzen 3 3100

Intel Core i5 9600K
Intel Core i5 9600K
VS
AMD Ryzen 3 3100
AMD Ryzen 3 3100

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 9600K на 3.7 ГГц или AMD Ryzen 3 3100 с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3100 and 9600K
Причины выбрать Intel Core i5 9600K
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 18% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.9 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3100
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 7 МБ больший объем L3-кэша
  • На 32% ниже чем у Core i5 9600K пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 9600K +11%
2629
Ryzen 3 3100
2365
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 9600K +14%
2812
Ryzen 3 3100
2466
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9600K
10962
Ryzen 3 3100 +8%
11868
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 9600K
1126
Ryzen 3 3100 +3%
1157
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9600K +15%
5640
Ryzen 3 3100
4915

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 9600K и AMD Ryzen 3 3100

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 8 октября 2018 21 апреля 2020
Цена в момент релиза 263 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Zen 2
Номер модели i5-9600K -
Сокет LGA-1151 AM4
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 6 8
Частота 3.7 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9600K Сайт AMD Ryzen 3 3100
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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4. Core i5 10600KF или Core i5 9600K
5. Ryzen 5 3500U или Ryzen 3 3100
6. Ryzen 5 3600XT или Ryzen 3 3100
7. Ryzen 5 3400G или Ryzen 3 3100
8. Core i5 10400F или Ryzen 3 3100

Комментарии

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