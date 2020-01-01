Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 9600K на 3.7 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 5 3500U с 4-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.