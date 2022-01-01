Intel Core i5 9600K против AMD Ryzen 5 5600G
Что лучше: Intel Core i5 9600K на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или AMD Ryzen 5 5600G на 3.9 ГГц (c Turbo Core до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 9600K
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600G
- Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 7 МБ больший объем L3-кэша
- На 32% ниже чем у Core i5 9600K пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
- На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1493 и 1203 балла
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1187
Ryzen 5 5600G +25%
1485
Cinebench R23 (многоядерный)
6531
Ryzen 5 5600G +70%
11082
Passmark CPU (одноядерный)
2765
Ryzen 5 5600G +14%
3162
Passmark CPU (многоядерный)
10791
Ryzen 5 5600G +82%
19670
Geekbench 5 (одноядерный)
1203
Ryzen 5 5600G +23%
1485
Geekbench 5 (многоядерный)
5666
Ryzen 5 5600G +33%
7541
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|8 октября 2018
|13 апреля 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Cezanne
|Номер модели
|i5-9600K
|-
|Сокет
|LGA-1151
|AM4
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Radeon RX Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|6
|12
|Частота
|3.7 ГГц
|3.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|39x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|9МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|10.7 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|45-65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Radeon RX Vega 7
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1150 МГц
|1900 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|448
|TMUs
|24
|28
|ROPs
|3
|7
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|10-45 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 9600K
|Сайт AMD Ryzen 5 5600G
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|24
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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