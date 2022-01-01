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Intel Core i5 9600K против AMD Ryzen 5 5600G

Intel Core i5 9600K
VS
AMD Ryzen 5 5600G
Intel Core i5 9600K
AMD Ryzen 5 5600G

Что лучше: Intel Core i5 9600K на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или AMD Ryzen 5 5600G на 3.9 ГГц (c Turbo Core до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600G and 9600K
Причины выбрать Intel Core i5 9600K
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600G
  • Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 7 МБ больший объем L3-кэша
  • На 32% ниже чем у Core i5 9600K пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
  • На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1493 и 1203 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 9600K
1187
Ryzen 5 5600G +25%
1485
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 9600K
6531
Ryzen 5 5600G +70%
11082
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 9600K
2765
Ryzen 5 5600G +14%
3162
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9600K
10791
Ryzen 5 5600G +82%
19670
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 9600K
1203
Ryzen 5 5600G +23%
1485
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9600K
5666
Ryzen 5 5600G +33%
7541
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 9600K и AMD Ryzen 5 5600G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 8 октября 2018 13 апреля 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Cezanne
Номер модели i5-9600K -
Сокет LGA-1151 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 6 12
Частота 3.7 ГГц 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 39x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 7
Частота GPU 350 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1150 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 192 448
TMUs 24 28
ROPs 3 7
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 9600K
0.38 терафлопс
Ryzen 5 5600G
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9600K Сайт AMD Ryzen 5 5600G
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 24
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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