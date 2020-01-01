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Intel Core i5 9600K против i3 10100

Intel Core i5 9600K
Intel Core i5 9600K
VS
Intel Core i3 10100
Intel Core i3 10100

Что лучше: 6-ядерный десктопный Intel Core i5 9600K на 3.7 ГГц или ноутбучный i3 10100 с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10100 and 9600K
Причины выбрать Intel Core i5 9600K
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 10100
  • Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
  • На 32% ниже чем у Core i5 9600K пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 9600K +14%
2593
Core i3 10100
2279
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9600K +23%
10850
Core i3 10100
8847
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9600K +31%
5451
Core i3 10100
4172

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 9600K и i3 10100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 октября 2018 1 мая 2020
Цена в момент релиза 263 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake
Номер модели i5-9600K i3-10100
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 6 8
Частота 3.7 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9600K Сайт Intel Core i3 10100
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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