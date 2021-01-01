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Intel Core i5 9600K против i3 10300

Intel Core i5 9600K
VS
Intel Core i3 10300
Intel Core i5 9600K
Intel Core i3 10300

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 9600K на 3.7 ГГц или i3 10300 с 4-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10300 and 9600K
Причины выбрать Intel Core i5 9600K
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 10300
  • Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
  • На 32% ниже чем у Core i5 9600K пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 9600K +14%
2653
Core i3 10300
2334
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9600K +16%
10862
Core i3 10300
9370
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9600K +15%
5453
Core i3 10300
4726

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 9600K и i3 10300

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 октября 2018 1 мая 2020
Цена в момент релиза 263 долларов 152 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake
Номер модели i5-9600K i3-10300
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 6 8
Частота 3.7 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 37x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9600K Сайт Intel Core i3 10300
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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