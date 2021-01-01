Intel Core i5 9600K против i3 10300
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 9600K на 3.7 ГГц или i3 10300 с 4-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 9600K
- Разблокированный множитель
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i3 10300
- Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
- На 32% ниже чем у Core i5 9600K пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 9600K +6%
490
461
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 9600K +14%
2653
2334
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 9600K +3%
2798
2723
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9600K +16%
10862
9370
Geekbench 5 (одноядерный)
1192
Core i3 10300 +1%
1206
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9600K +15%
5453
4726
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|8 октября 2018
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|263 долларов
|152 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i5-9600K
|i3-10300
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|6
|8
|Частота
|3.7 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|37x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|9МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 9600K
|Сайт Intel Core i3 10300
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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