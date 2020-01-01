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Intel Core i5 9600K против i3 9350KF

Intel Core i5 9600K
Intel Core i5 9600K
VS
Intel Core i3 9350KF
Intel Core i3 9350KF

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 9600K на 3.7 ГГц или i3 9350KF с 4-ядрами на 4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9350KF and 9600K
Причины выбрать Intel Core i5 9600K
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
  • На 4.1 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i3 9350KF
  • На 4% ниже чем у Core i5 9600K пиковое энергопотребление – 91 vs 95 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 9600K +42%
2593
Core i3 9350KF
1826
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9600K +38%
10850
Core i3 9350KF
7845
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9600K +27%
5451
Core i3 9350KF
4280

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 9600K и i3 9350KF

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 октября 2018 7 января 2019
Цена в момент релиза 263 долларов 179 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Coffee Lake
Номер модели i5-9600K i3-9350KF
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 6 4
Частота 3.7 ГГц 4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 40x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 91 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2400
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9600K Сайт Intel Core i3 9350KF
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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