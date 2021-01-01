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Intel Core i5 9600K против i5 10500T

Intel Core i5 9600K
VS
Intel Core i5 10500T
Intel Core i5 9600K
Intel Core i5 10500T

Что лучше: Intel Core i5 9600K на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i5 10500T на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 3.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10500T and 9600K
Причины выбрать Intel Core i5 9600K
  • Разблокированный множитель
  • На 21% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.8 ГГц)
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1185 и 1022 балла
Причины выбрать Intel Core i5 10500T
  • На 63% ниже чем у Core i5 9600K пиковое энергопотребление – 35 vs 95 Ватт
  • Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 9600K +16%
2798
Core i5 10500T
2414
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 9600K +15%
1192
Core i5 10500T
1038
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9600K +16%
5453
Core i5 10500T
4689

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 9600K и i5 10500T

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 октября 2018 1 мая 2020
Цена в момент релиза 263 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake
Номер модели i5-9600K i5-10500T
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel® UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 6 12
Частота 3.7 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 3.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 23x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 25-35 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9600K Сайт Intel Core i5 10500T
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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5. Core i5 10500T или Core i5 10500
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8. Core i5 10500T или Core i7 8700T
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Комментарии

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