Intel Core i5 9600K против i5 10500T
Что лучше: Intel Core i5 9600K на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i5 10500T на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 3.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 9600K
- Разблокированный множитель
- На 21% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.8 ГГц)
- На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1185 и 1022 балла
Причины выбрать Intel Core i5 10500T
- На 63% ниже чем у Core i5 9600K пиковое энергопотребление – 35 vs 95 Ватт
- Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 9600K +24%
490
396
Cinebench R20 (многоядерный)
2653
Core i5 10500T +8%
2871
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 9600K +16%
2798
2414
Passmark CPU (многоядерный)
10862
10831
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 9600K +15%
1192
1038
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9600K +16%
5453
4689
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|8 октября 2018
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|263 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i5-9600K
|i5-10500T
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel® UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|6
|12
|Частота
|3.7 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|3.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|23x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|9МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|25-35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 9600K
|Сайт Intel Core i5 10500T
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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