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Intel Core i5 9600K против i5 11600K

Intel Core i5 9600K
VS
Intel Core i5 11600K
Intel Core i5 9600K
Intel Core i5 11600K

Что лучше: Intel Core i5 9600K на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i5 11600K на 3.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11600K and 9600K
Причины выбрать Intel Core i5 9600K
  • На 24% ниже чем у Core i5 11600K пиковое энергопотребление – 95 vs 125 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 11600K
  • Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
  • На 51% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1794 и 1185 баллов
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 8.4 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 9600K
2653
Core i5 11600K +65%
4385
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 9600K
1192
Core i5 11600K +53%
1828
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9600K
5453
Core i5 11600K +64%
8945

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 9600K и i5 11600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 октября 2018 30 марта 2021
Цена в момент релиза 263 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Rocket Lake
Номер модели i5-9600K i5-11600K
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Xe Graphics 32

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 6 12
Частота 3.7 ГГц 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 39x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9600K Сайт Intel Core i5 11600K
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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