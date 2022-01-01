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Intel Core i5 9600K против i5 11600KF

Intel Core i5 9600K
VS
Intel Core i5 11600KF
Intel Core i5 9600K
Intel Core i5 11600KF

Что лучше: Intel Core i5 9600K на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i5 11600KF на 3.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11600KF and 9600K
Причины выбрать Intel Core i5 9600K
  • На 24% ниже чем у Core i5 11600KF пиковое энергопотребление – 95 vs 125 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать Intel Core i5 11600KF
  • Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
  • На 45% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1746 и 1203 балла
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 8.4 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 9600K
6531
Core i5 11600KF +71%
11185
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9600K
10791
Core i5 11600KF +81%
19554
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 9600K и i5 11600KF

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 8 октября 2018 16 марта 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Coffee Lake Rocket Lake
Номер модели i5-9600K i5-11600KF
Сокет LGA-1151 LGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 630 Нет

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 6 12
Частота 3.7 ГГц 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 39x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 -
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 1150 МГц -
Шейдерные блоки 192 -
TMUs 24 -
ROPs 3 -
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт -
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i5 9600K
0.38 терафлопс
Core i5 11600KF
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9600K Сайт Intel Core i5 11600KF
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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