Intel Core i5 9600K против i5 11600KF
Что лучше: Intel Core i5 9600K на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i5 11600KF на 3.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 9600K
- На 24% ниже чем у Core i5 11600KF пиковое энергопотребление – 95 vs 125 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Причины выбрать Intel Core i5 11600KF
- Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
- На 45% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1746 и 1203 балла
- Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 8.4 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.6 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1187
Core i5 11600KF +31%
1559
Cinebench R23 (многоядерный)
6531
Core i5 11600KF +71%
11185
Passmark CPU (одноядерный)
2765
Core i5 11600KF +20%
3326
Passmark CPU (многоядерный)
10791
Core i5 11600KF +81%
19554
Geekbench 5 (одноядерный)
1203
Core i5 11600KF +44%
1734
Geekbench 5 (многоядерный)
5666
Core i5 11600KF +43%
8117
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|8 октября 2018
|16 марта 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Rocket Lake
|Номер модели
|i5-9600K
|i5-11600KF
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1200
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 630
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|6
|12
|Частота
|3.7 ГГц
|3.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|39x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|9МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|-
|Частота GPU
|350 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1150 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|192
|-
|TMUs
|24
|-
|ROPs
|3
|-
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|-
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|50 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 9600K
|Сайт Intel Core i5 11600KF
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1