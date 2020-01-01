Intel Core i5 9600K против i5 7600K
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 9600K на 3.7 ГГц или i5 7600K с 4-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 9600K
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
- На 5.84 ГБ/c (16%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 10% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 7600K
- На 4% ниже чем у Core i5 9600K пиковое энергопотребление – 91 vs 95 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 9600K +13%
481
427
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 9600K +65%
2593
1568
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 9600K +8%
2736
2534
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9600K +61%
10850
6735
Geekbench 5 (одноядерный)
1126
Core i5 7600K +11%
1247
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9600K +31%
5451
4171
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|8 октября 2018
|3 января 2017
|Цена в момент релиза
|263 долларов
|243 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Kaby Lake
|Номер модели
|i5-9600K
|i5-7600K
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel HD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|6
|4
|Частота
|3.7 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|38x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|9МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|91 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2400, DDR3L-1600
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 9600K
|Сайт Intel Core i5 7600K
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
Опрос
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1
Конкуренты
- Intel Core i5 9600K и AMD Ryzen 5 3600
- Intel Core i5 9600K и i5 10600K
- Intel Core i5 9600K и AMD Ryzen 5 3600X
- Intel Core i5 9600K и AMD Ryzen 7 3800XT
- Intel Core i5 7600K и AMD Ryzen 5 3600
- Intel Core i5 7600K и i5 10600K
- Intel Core i5 7600K и AMD Ryzen 5 3600X
- Intel Core i5 7600K и i7 6700K
- Intel Core i5 7600K и i5 8400