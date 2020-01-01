Intel Core i5 9600K против i5 8600
Что лучше: Intel Core i5 9600K на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i5 8600 на 3.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
77
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
28
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
56
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
55
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 9600K
- Разблокированный множитель
- Появился на 6 месяцев позже чем соперник
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 8600
- На 32% ниже чем у Core i5 9600K пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
481
Cinebench R20 (многоядерный)
2593
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 9600K +10%
2736
2495
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9600K +12%
10850
9667
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 9600K +6%
1126
1063
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9600K +6%
5451
5137
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|8 октября 2018
|3 апреля 2018
|Цена в момент релиза
|263 долларов
|213 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i5-9600K
|i5-8600
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|6
|6
|Частота
|3.7 ГГц
|3.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|31x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|9МБ (общий)
|9МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 9600K
|Сайт Intel Core i5 8600
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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