Intel Core i5 9600K против i5 9400
Что лучше: Intel Core i5 9600K на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i5 9400 на 2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
76
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
27
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
61
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
55
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 9600K
- Разблокированный множитель
- На 12% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.1 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 9400
- На 32% ниже чем у Core i5 9600K пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
481
Cinebench R20 (многоядерный)
2593
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 9600K +11%
2736
2471
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9600K +15%
10850
9469
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 9600K +10%
1126
1028
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9600K +10%
5451
4938
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|8 октября 2018
|7 января 2019
|Цена в момент релиза
|263 долларов
|212 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i5-9600K
|i5-9400
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|6
|6
|Частота
|3.7 ГГц
|2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|29x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|9МБ (общий)
|9МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 9600K
|Сайт Intel Core i5 9400
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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