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Intel Core i5 9600KF против AMD Ryzen 9 5900

Intel Core i5 9600KF
VS
AMD Ryzen 9 5900
Intel Core i5 9600KF
AMD Ryzen 9 5900

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 9600KF на 3.7 ГГц или AMD Ryzen 9 5900 с 12-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5900 and 9600KF
Причины выбрать Intel Core i5 9600KF
  • Разблокированный множитель
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 23 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 32% ниже чем у Core i5 9600KF пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 23% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1614 и 1316 баллов
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 9600KF
2833
Ryzen 9 5900 +27%
3585
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9600KF
10869
Ryzen 9 5900 +254%
38476
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 9600KF
1334
Ryzen 9 5900 +22%
1621
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9600KF
6131
Ryzen 9 5900 +78%
10900

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 9600KF и AMD Ryzen 9 5900

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 7 января 2019 12 января 2021
Цена в момент релиза 269 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Zen 3
Номер модели i5-9600KF -
Сокет LGA-1151 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 6 12
Количество потоков 6 24
Частота 3.7 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 30x
Скорость шины 8 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9600KF Сайт AMD Ryzen 9 5900
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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