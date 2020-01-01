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Intel Core i5 9600KF против i3 10100

Intel Core i5 9600KF
Intel Core i5 9600KF
VS
Intel Core i3 10100
Intel Core i3 10100

Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 9600KF на 3.7 ГГц или i3 10100 с 4-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10100 and 9600KF
Причины выбрать Intel Core i5 9600KF
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.3 ГГц)
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1208 и 1099 баллов
Причины выбрать Intel Core i3 10100
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • На 32% ниже чем у Core i5 9600KF пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 9600KF +14%
2574
Core i3 10100
2264
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9600KF +23%
10884
Core i3 10100
8835
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 9600KF +10%
1208
Core i3 10100
1099
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9600KF +27%
5302
Core i3 10100
4174

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 9600KF и i3 10100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 7 января 2019 1 мая 2020
Цена в момент релиза 269 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Comet Lake
Номер модели i5-9600KF i3-10100
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика Нет Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 4
Количество потоков 6 8
Частота 3.7 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 36x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9600KF Сайт Intel Core i3 10100
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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