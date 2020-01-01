Intel Core i5 9600KF против i3 9350KF
Что лучше: 6-ядерный Intel Core i5 9600KF на 3.7 ГГц или i3 9350KF с 4-ядрами на 4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 9600KF
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
- На 4.1 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i3 9350KF
- На 4% ниже чем у Core i5 9600KF пиковое энергопотребление – 91 vs 95 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 9600KF +1%
481
476
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 9600KF +42%
2593
1826
Passmark CPU (одноядерный)
2783
Core i3 9350KF +1%
2823
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9600KF +38%
10849
7845
Geekbench 5 (одноядерный)
1190
Core i3 9350KF +2%
1210
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9600KF +25%
5331
4280
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|7 января 2019
|7 января 2019
|Цена в момент релиза
|269 долларов
|179 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i5-9600KF
|i3-9350KF
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|4
|Количество потоков
|6
|4
|Частота
|3.7 ГГц
|4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|40x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|9МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|91 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2400
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 9600KF
|Сайт Intel Core i3 9350KF
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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