Intel Core i5 9600KF против i5 11600
Что лучше: Intel Core i5 9600KF на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i5 11600 на 2.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 9600KF
- Разблокированный множитель
Причины выбрать Intel Core i5 11600
- Появился на 2 года и 3 месяца позже чем соперник
- На 32% ниже чем у Core i5 9600KF пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
- Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 31% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1570 и 1201 балл
- На 8.4 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 750
- На 4% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.6 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
475
Cinebench R20 (многоядерный)
2615
Passmark CPU (одноядерный)
2757
Core i5 11600 +22%
3353
Passmark CPU (многоядерный)
10648
Core i5 11600 +75%
18623
Geekbench 5 (одноядерный)
1188
Core i5 11600 +32%
1569
Geekbench 5 (многоядерный)
5429
Core i5 11600 +12%
6103
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|7 января 2019
|16 марта 2021
|Цена в момент релиза
|269 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Rocket Lake
|Номер модели
|i5-9600KF
|i5-11600
|Сокет
|LGA-1151
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Нет
|Intel UHD Graphics 750
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|6
|12
|Частота
|3.7 ГГц
|2.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|28x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|9МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|50 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 9600KF
|Сайт Intel Core i5 11600
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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