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Intel Core i5 9600KF против i5 11600

Intel Core i5 9600KF
VS
Intel Core i5 11600
Intel Core i5 9600KF
Intel Core i5 11600

Что лучше: Intel Core i5 9600KF на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i5 11600 на 2.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11600 and 9600KF
Причины выбрать Intel Core i5 9600KF
  • Разблокированный множитель
Причины выбрать Intel Core i5 11600
  • Появился на 2 года и 3 месяца позже чем соперник
  • На 32% ниже чем у Core i5 9600KF пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 31% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1570 и 1201 балл
  • На 8.4 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 750
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 9600KF
2757
Core i5 11600 +22%
3353
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9600KF
10648
Core i5 11600 +75%
18623
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 9600KF
1188
Core i5 11600 +32%
1569
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9600KF
5429
Core i5 11600 +12%
6103

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 9600KF и i5 11600

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 7 января 2019 16 марта 2021
Цена в момент релиза 269 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Rocket Lake
Номер модели i5-9600KF i5-11600
Сокет LGA-1151 BGA-1200
Интегрированная графика Нет Intel UHD Graphics 750

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 6 12
Частота 3.7 ГГц 2.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 28x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 50 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9600KF Сайт Intel Core i5 11600
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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