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Intel Core i5 9600KF против i5 8400

Intel Core i5 9600KF
VS
Intel Core i5 8400
Intel Core i5 9600KF
Intel Core i5 8400

Что лучше: Intel Core i5 9600KF на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i5 8400 на 2.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8400 and 9600KF
Причины выбрать Intel Core i5 9600KF
  • Разблокированный множитель
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • На 28% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1316 и 1029 баллов
  • На 15% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 8400
  • На 32% ниже чем у Core i5 9600KF пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 9600KF +15%
2653
Core i5 8400
2298
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 9600KF +17%
2834
Core i5 8400
2413
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9600KF +19%
11009
Core i5 8400
9216
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 9600KF +28%
1326
Core i5 8400
1032
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9600KF +29%
6148
Core i5 8400
4778

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 9600KF и i5 8400

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 7 января 2019 5 октября 2017
Цена в момент релиза 269 долларов 182 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Coffee Lake
Номер модели i5-9600KF i5-8400
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Нет Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 6 6
Частота 3.7 ГГц 2.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 28x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 9МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9600KF Сайт Intel Core i5 8400
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Конкуренты

1. Intel Core i5 9600KF или AMD Ryzen 5 3600
2. Intel Core i5 9600KF или Intel Core i5 10600K
3. Intel Core i5 9600KF или AMD Ryzen 5 3600X
4. Intel Core i5 9600KF или Intel Core i7 9700K
5. Intel Core i5 9600KF или Intel Core i5 10600KF
6. Intel Core i5 8400 или AMD Ryzen 5 3600
7. Intel Core i5 8400 или AMD Ryzen 5 2600
8. Intel Core i5 8400 или Intel Core i5 10400
9. Intel Core i5 8400 или Intel Core i5 9400F
10. Intel Core i5 8400 или AMD Ryzen 7 2700X

Комментарии

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