Intel Core i5 9600KF против i5 8400
Что лучше: Intel Core i5 9600KF на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i5 8400 на 2.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
70
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
23
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
49
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
50
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 9600KF
- Разблокированный множитель
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
- На 28% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1316 и 1029 баллов
- На 15% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 8400
- На 32% ниже чем у Core i5 9600KF пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 630
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 9600KF +17%
490
420
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 9600KF +15%
2653
2298
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 9600KF +17%
2834
2413
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9600KF +19%
11009
9216
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 9600KF +28%
1326
1032
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9600KF +29%
6148
4778
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|7 января 2019
|5 октября 2017
|Цена в момент релиза
|269 долларов
|182 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i5-9600KF
|i5-8400
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Нет
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|6
|6
|Частота
|3.7 ГГц
|2.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|28x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|9МБ (общий)
|9МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 9600KF
|Сайт Intel Core i5 8400
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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