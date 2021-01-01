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Intel Core i5 9600KF против i5 9400F

Intel Core i5 9600KF
VS
Intel Core i5 9400F
Intel Core i5 9600KF
Intel Core i5 9400F

Что лучше: Intel Core i5 9600KF на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i5 9400F на 2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9400F and 9600KF
Причины выбрать Intel Core i5 9600KF
  • Разблокированный множитель
  • На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1316 и 1062 балла
  • На 12% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.1 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 9400F
  • На 32% ниже чем у Core i5 9600KF пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 9600KF +10%
2653
Core i5 9400F
2419
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 9600KF +12%
2834
Core i5 9400F
2526
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9600KF +13%
11009
Core i5 9400F
9706
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 9600KF +24%
1326
Core i5 9400F
1068
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9600KF +40%
6148
Core i5 9400F
4393

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 9600KF и i5 9400F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 7 января 2019 7 января 2019
Цена в момент релиза 269 долларов 189 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Coffee Lake
Номер модели i5-9600KF i5-9400F
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 6 6
Частота 3.7 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.6 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 37x 29x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 9МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 95 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9600KF Сайт Intel Core i5 9400F
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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