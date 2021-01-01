Intel Core i5 9600KF против i5 9400F
Что лучше: Intel Core i5 9600KF на 3.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.6) или i5 9400F на 2.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 9600KF
- Разблокированный множитель
- На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1316 и 1062 балла
- На 12% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.1 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 9400F
- На 32% ниже чем у Core i5 9600KF пиковое энергопотребление – 65 vs 95 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i5 9600KF +16%
490
421
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 9600KF +10%
2653
2419
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 9600KF +12%
2834
2526
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9600KF +13%
11009
9706
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 9600KF +24%
1326
1068
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9600KF +40%
6148
4393
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|7 января 2019
|7 января 2019
|Цена в момент релиза
|269 долларов
|189 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i5-9600KF
|i5-9400F
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|6
|6
|Частота
|3.7 ГГц
|2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.6 ГГц
|4.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|37x
|29x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|9МБ (общий)
|9МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|95 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 9600KF
|Сайт Intel Core i5 9400F
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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