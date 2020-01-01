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Intel Core i5 9600T против i5 9500T

Intel Core i5 9600T
Intel Core i5 9600T
VS
Intel Core i5 9500T
Intel Core i5 9500T

Что лучше: Intel Core i5 9600T на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 3.9) или i5 9500T на 2.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9500T and 9600T
Причины выбрать Intel Core i5 9600T
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 9600T +13%
2407
Core i5 9500T
2136
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9600T +16%
9383
Core i5 9500T
8116
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 9600T
2544
Core i5 9500T +66%
4221

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 9600T и i5 9500T

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 23 апреля 2019 23 апреля 2019
Цена в момент релиза 213 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Coffee Lake Coffee Lake
Номер модели i5-9600T i5-9500T
Сокет LGA-1151 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 6 6
Количество потоков 6 6
Частота 2.3 ГГц 2.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц 3.7 ГГц
Множитель 23x 22x
Скорость шины 8 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 9МБ (общий) 9МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 9600T Сайт Intel Core i5 9500T
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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