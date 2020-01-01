Intel Core i5 9600T против i5 9500T
Что лучше: Intel Core i5 9600T на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 3.9) или i5 9500T на 2.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 9600T
- На 5% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.7 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 9600T +13%
2407
2136
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 9600T +16%
9383
8116
Geekbench 5 (одноядерный)
476
Core i5 9500T +94%
923
Geekbench 5 (многоядерный)
2544
Core i5 9500T +66%
4221
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|23 апреля 2019
|23 апреля 2019
|Цена в момент релиза
|213 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Coffee Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i5-9600T
|i5-9500T
|Сокет
|LGA-1151
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|6
|6
|Количество потоков
|6
|6
|Частота
|2.3 ГГц
|2.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.9 ГГц
|3.7 ГГц
|Множитель
|23x
|22x
|Скорость шины
|8 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|9МБ (общий)
|9МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.6 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 9600T
|Сайт Intel Core i5 9500T
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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