Intel Core i7 10510U против AMD Ryzen 3 5300U
Что лучше: Intel Core i7 10510U на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или AMD Ryzen 3 5300U на 2.6 ГГц (c Turbo Core до 3.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10510U
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
- На 29% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 3.8 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5300U
- Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 10510U +7%
1191
1109
Cinebench R23 (многоядерный)
4228
Ryzen 3 5300U +10%
4632
Passmark CPU (одноядерный)
2369
Ryzen 3 5300U +2%
2425
Passmark CPU (многоядерный)
6792
Ryzen 3 5300U +49%
10142
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10510U +3%
1045
1011
Geekbench 5 (многоядерный)
3088
Ryzen 3 5300U +6%
3288
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|21 августа 2019
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i7-10510U
|-
|Сокет
|BGA-1528
|FP6
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 620
|Radeon RX Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.8 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|3.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|18x
|26x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Radeon RX Vega 6
|Частота GPU
|300 МГц
|0 МГц
|Boost частота GPU
|1000 МГц
|1500 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|384
|TMUs
|24
|24
|ROPs
|3
|8
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.66 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10510U
|Сайт AMD Ryzen 3 5300U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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