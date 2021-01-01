Главная > Сравнения CPU > Core i7 10510U vs Apple M1

Intel Core i7 10510U против Apple M1

Intel Core i7 10510U
VS
Apple M1
Intel Core i7 10510U
Apple M1

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 10510U на 1.8 ГГц или Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and 10510U
Причины выбрать Intel Core i7 10510U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
  • На 53% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
  • Лучшая интегрированная графика Apple M1 GPU: 2.6 vs 0.38 терафлопс
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 67% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1745 и 1042 балла
  • На 26.59 ГБ/c (64%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 7% ниже чем у Core i7 10510U пиковое энергопотребление – 14 vs 15 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 10510U
1216
Apple M1 +27%
1543
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 10510U
4284
Apple M1 +84%
7865
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10510U
2397
Apple M1 +58%
3789
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10510U
7014
Apple M1 +116%
15172
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10510U
1048
Apple M1 +69%
1769
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10510U
3319
Apple M1 +137%
7851

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10510U и Apple M1

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 21 августа 2019 20 ноября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Comet Lake Icestorm and Firestorm
Номер модели i7-10510U -
Сокет BGA-1528 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics 620 Apple M1 GPU

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 8
Частота 1.8 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 18x -
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 14 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Apple M1 GPU
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1278 МГц
Шейдерные блоки 192 1024
TMUs 24 64
ROPs 3 32
Вычислительные блоки 24 128
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 10510U
0.38 терафлопс
Apple M1 +584%
2.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 LPDDR4X-4266
Макс. размер 64 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.66 ГБ/c 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10510U -
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 -
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (14.3%)
6 (85.7%)
Всего проголосовало: 7

Конкуренты

1. Intel Core i7 1065G7 против Intel Core i7 10510U
2. AMD Ryzen 5 4600H против Intel Core i7 10510U
3. Intel Core i5 10210U против Intel Core i7 10510U
4. AMD Ryzen 7 4700U против Intel Core i7 10510U
5. Intel Core i5 1035G4 против Intel Core i7 10510U
6. Intel Core i7 1065G7 против Apple M1
7. Intel Core i7 9750H против Apple M1
8. Intel Core i7 1165G7 против Apple M1
9. AMD Ryzen 7 5800H против Apple M1
10. Intel Core i9 9880H против Apple M1

Комментарии

А что выберете вы: Apple M1 или Intel Core i7 10510U?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры