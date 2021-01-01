Intel Core i7 10510U против Apple M1
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 10510U на 1.8 ГГц или Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
98
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
42
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
96
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
78
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10510U
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
- На 53% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
- Лучшая интегрированная графика Apple M1 GPU: 2.6 vs 0.38 терафлопс
- Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 67% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1745 и 1042 балла
- На 26.59 ГБ/c (64%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 7% ниже чем у Core i7 10510U пиковое энергопотребление – 14 vs 15 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1216
Apple M1 +27%
1543
Cinebench R23 (многоядерный)
4284
Apple M1 +84%
7865
Passmark CPU (одноядерный)
2397
Apple M1 +58%
3789
Passmark CPU (многоядерный)
7014
Apple M1 +116%
15172
Geekbench 5 (одноядерный)
1048
Apple M1 +69%
1769
Geekbench 5 (многоядерный)
3319
Apple M1 +137%
7851
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|21 августа 2019
|20 ноября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Icestorm and Firestorm
|Номер модели
|i7-10510U
|-
|Сокет
|BGA-1528
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 620
|Apple M1 GPU
Производительность
|Количество ядер
|4
|8
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.8 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|18x
|-
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|12МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|16 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|14 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Apple M1 GPU
|Частота GPU
|300 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1000 МГц
|1278 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|1024
|TMUs
|24
|64
|ROPs
|3
|32
|Вычислительные блоки
|24
|128
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.66 ГБ/c
|68.25 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10510U
|-
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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