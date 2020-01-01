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Intel Core i7 10510U против Celeron 4205U

Intel Core i7 10510U
Intel Core i7 10510U
VS
Intel Celeron 4205U
Intel Celeron 4205U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 10510U на 1.8 ГГц или Celeron 4205U с 2-ядрами на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4205U and 10510U
Причины выбрать Intel Core i7 10510U
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • На 4.16 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10510U +142%
2401
Celeron 4205U
993
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10510U +468%
6995
Celeron 4205U
1232
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10510U +237%
2842
Celeron 4205U
844

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10510U и Celeron 4205U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 21 августа 2019 1 января 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Whiskey Lake
Номер модели i7-10510U 4205U
Сокет BGA-1528 BGA-1528
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics 610

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 2
Частота 1.8 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц -
Частота шины 100 МГц -
Множитель 18x -
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 2МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-2133, LPDDR3-1866
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.66 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10510U Сайт Intel Celeron 4205U
Версия PCI Express 3.0 2.0
Макс. PCI Express линий 16 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2

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Комментарии

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