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Intel Core i7 10510U против Celeron N4000

Intel Core i7 10510U
Intel Core i7 10510U
VS
Intel Celeron N4000
Intel Celeron N4000

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 10510U на 1.8 ГГц или Celeron N4000 с 2-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N4000 and 10510U
Причины выбрать Intel Core i7 10510U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • На 5.9 ГБ/c (16%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Celeron N4000
  • На 60% ниже чем у Core i7 10510U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10510U +128%
2401
Celeron N4000
1053
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10510U +384%
6995
Celeron N4000
1446
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10510U +284%
2842
Celeron N4000
741

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10510U и Celeron N4000

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 21 августа 2019 11 декабря 2017
Цена в момент релиза - 107 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Gemini Lake
Номер модели i7-10510U N4000
Сокет BGA-1528 BGA-1090
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics 600

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 2
Частота 1.8 ГГц 1.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц -
Частота шины 100 МГц -
Множитель 18x -
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 48КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 4МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 6 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-2400, LPDDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 8 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.66 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10510U Сайт Intel Celeron N4000
Версия PCI Express 3.0 2.0
Макс. PCI Express линий 16 6
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.2

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Комментарии

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