Intel Core i7 10510U против Celeron N4000
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 10510U на 1.8 ГГц или Celeron N4000 с 2-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10510U
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
- Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
- На 5.9 ГБ/c (16%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Celeron N4000
- На 60% ниже чем у Core i7 10510U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
445
Cinebench R20 (многоядерный)
1499
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10510U +128%
2401
1053
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10510U +384%
6995
1446
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10510U +83%
747
409
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10510U +284%
2842
741
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|21 августа 2019
|11 декабря 2017
|Цена в момент релиза
|-
|107 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Gemini Lake
|Номер модели
|i7-10510U
|N4000
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1090
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel UHD Graphics 600
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|8
|2
|Частота
|1.8 ГГц
|1.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|-
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|18x
|-
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|48КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|4МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|6 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|Макс. размер
|64 ГБ
|8 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.66 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10510U
|Сайт Intel Celeron N4000
|Версия PCI Express
|3.0
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|6
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.2
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