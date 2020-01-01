Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 10510U на 1.8 ГГц или i3 1005G1 с 2-ядрами на 1.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.