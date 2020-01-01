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Intel Core i7 10510U против i5 10210Y

Intel Core i7 10510U
Intel Core i7 10510U
VS
Intel Core i5 10210Y
Intel Core i5 10210Y

Что лучше: Intel Core i7 10510U на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или i5 10210Y на 1 ГГц (c Turbo Boost до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10210Y and 10510U
Причины выбрать Intel Core i7 10510U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 23% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4 ГГц)
  • На 8.33 ГБ/c (25%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 10210Y
  • На 53% ниже чем у Core i7 10510U пиковое энергопотребление – 7 vs 15 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10510U и i5 10210Y

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 21 августа 2019 21 августа 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Amber Lake Y
Номер модели i7-10510U i5-10210Y
Сокет BGA-1528 BGA-1377
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.8 ГГц 1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 10x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 7 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 LPDDR3-2133, DDR3L-1600
Макс. размер 64 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.66 ГБ/c 33.33 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10510U Сайт Intel Core i5 10210Y
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 10
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1

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Комментарии

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