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Intel Core i7 10510U против i5 10400

Intel Core i7 10510U
Intel Core i7 10510U
VS
Intel Core i5 10400
Intel Core i5 10400

Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i7 10510U на 1.8 ГГц или десктопный i5 10400 с 6-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10400 and 10510U
Причины выбрать Intel Core i7 10510U
  • На 77% ниже чем у Core i5 10400 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 10400
  • Появился на 8 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10510U
1499
Core i5 10400 +114%
3207
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10510U
6995
Core i5 10400 +80%
12565
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10510U
2842
Core i5 10400 +108%
5922

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10510U и i5 10400

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 21 августа 2019 1 мая 2020
Цена в момент релиза - 182 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Comet Lake
Номер модели i7-10510U i5-10400
Сокет BGA-1528 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 1.8 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 29x
Скорость шины 4 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.66 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10510U Сайт Intel Core i5 10400
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Комментарии

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