Intel Core i7 10510U против i5 10400F
Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i7 10510U на 1.8 ГГц или десктопный i5 10400F с 6-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10510U
- На 77% ниже чем у Core i5 10400F пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 620
- На 14% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 10400F
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 10510U +4%
445
428
Cinebench R20 (многоядерный)
1499
Core i5 10400F +114%
3207
Passmark CPU (одноядерный)
2401
Core i5 10400F +7%
2580
Passmark CPU (многоядерный)
6995
Core i5 10400F +81%
12644
Geekbench 5 (одноядерный)
747
Core i5 10400F +47%
1095
Geekbench 5 (многоядерный)
2842
Core i5 10400F +105%
5821
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|21 августа 2019
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|-
|157 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-10510U
|i5-10400F
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|1.8 ГГц
|2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|18x
|29x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-2666
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.66 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10510U
|Сайт Intel Core i5 10400F
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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