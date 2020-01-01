Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i7 10510U на 1.8 ГГц или десктопный i5 10500T с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.