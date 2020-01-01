Главная > Сравнения CPU > Core i7 10510U vs Core i5 5200U

Intel Core i7 10510U против i5 5200U

Intel Core i7 10510U
Intel Core i7 10510U
VS
Intel Core i5 5200U
Intel Core i5 5200U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 10510U на 1.8 ГГц или i5 5200U с 2-ядрами на 2.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5200U and 10510U
Причины выбрать Intel Core i7 10510U
  • Появился на 4 года и 8 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 81% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 2.7 ГГц)
  • На 16.06 ГБ/c (63%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10510U +160%
1499
Core i5 5200U
577
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10510U +60%
2401
Core i5 5200U
1496
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10510U +185%
6995
Core i5 5200U
2451
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10510U +131%
2842
Core i5 5200U
1232

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10510U и i5 5200U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 21 августа 2019 5 января 2015
Цена в момент релиза - 299 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake Broadwell
Номер модели i7-10510U i5-5200U
Сокет BGA-1528 BGA-1168
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel HD Graphics 5500

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 4
Частота 1.8 ГГц 2.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 2.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 22x
Скорость шины 4 ГТ/c 5 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 3МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR3L-1600, LPDDR3-1600
Макс. размер 64 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.66 ГБ/c 25.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10510U Сайт Intel Core i5 5200U
Версия PCI Express 3.0 2.0
Макс. PCI Express линий 16 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 5200U или i7 10510U?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях