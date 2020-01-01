Intel Core i7 10510U против i5 7300HQ
Что лучше: Intel Core i7 10510U на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или i5 7300HQ на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10510U
- Появился на 2 года и 8 месяцев позже чем соперник
- На 67% ниже чем у Core i5 7300HQ пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
- На 40% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 3.5 ГГц)
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 4.16 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
445
Cinebench R20 (многоядерный)
1499
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10510U +23%
2401
1955
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10510U +39%
6995
5042
Geekbench 5 (одноядерный)
747
Core i5 7300HQ +18%
878
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10510U +2%
2842
2793
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|21 августа 2019
|3 января 2017
|Цена в момент релиза
|-
|250 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Kaby Lake
|Номер модели
|i7-10510U
|i5-7300HQ
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel HD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|1.8 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|18x
|25x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-2400, LPDDR3-2133, DDR3L-1600
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.66 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10510U
|Сайт Intel Core i5 7300HQ
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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