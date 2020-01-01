Intel Core i7 10510U против i5 8265U
Что лучше: Intel Core i7 10510U на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или i5 8265U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10510U
- Появился на 1 год позже чем соперник
- На 26% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 3.9 ГГц)
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 4.16 ГБ/c (11%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 10510U +12%
445
399
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10510U +13%
1499
1326
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10510U +12%
2401
2143
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10510U +14%
6995
6139
Geekbench 5 (одноядерный)
747
Core i5 8265U +21%
904
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10510U +40%
2842
2027
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|21 августа 2019
|28 августа 2018
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Whiskey Lake
|Номер модели
|i7-10510U
|i5-8265U
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.8 ГГц
|1.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|18x
|16x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.66 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10510U
|Сайт Intel Core i5 8265U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
Опрос
3 (75%)
1 (25%)
Всего проголосовало: 4
Конкуренты
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- Intel Core i7 10510U или i5 10210U
- Intel Core i7 10510U или AMD Ryzen 7 4700U
- Intel Core i7 10510U или i5 1035G4
- Intel Core i5 8265U или i7 1065G7
- Intel Core i5 8265U или AMD Ryzen 5 4500U
- Intel Core i5 8265U или AMD Ryzen 7 4700U
- Intel Core i5 8265U или i5 1035G7
- Intel Core i5 8265U или i7 1165G7