Intel Core i7 10510U против i5 8400T
Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i7 10510U на 1.8 ГГц или десктопный i5 8400T с 6-ядрами на 1.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10510U
- На 57% ниже чем у Core i5 8400T пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
- Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
- На 48% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 3.3 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 8400T
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
445
Cinebench R20 (многоядерный)
1499
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10510U +25%
2401
1917
Passmark CPU (многоядерный)
6995
Core i5 8400T +5%
7357
Geekbench 5 (одноядерный)
747
Core i5 8400T +13%
843
Geekbench 5 (многоядерный)
2842
Core i5 8400T +28%
3627
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|21 августа 2019
|3 апреля 2018
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Comet Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i7-10510U
|i5-8400T
|Сокет
|BGA-1528
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|6
|Частота
|1.8 ГГц
|1.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|3.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|18x
|17x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|9МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|DDR4-2666
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|41.66 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10510U
|Сайт Intel Core i5 8400T
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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