Главная > Сравнения CPU > Core i7 10510U vs Core i5 8400T

Intel Core i7 10510U против i5 8400T

Intel Core i7 10510U
Intel Core i7 10510U
VS
Intel Core i5 8400T
Intel Core i5 8400T

Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i7 10510U на 1.8 ГГц или десктопный i5 8400T с 6-ядрами на 1.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8400T and 10510U
Причины выбрать Intel Core i7 10510U
  • На 57% ниже чем у Core i5 8400T пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • На 48% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 3.3 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 8400T
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10510U +25%
2401
Core i5 8400T
1917
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10510U
2842
Core i5 8400T +28%
3627

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10510U и i5 8400T

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 21 августа 2019 3 апреля 2018
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Comet Lake Coffee Lake
Номер модели i7-10510U i5-8400T
Сокет BGA-1528 LGA-1151
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 6
Частота 1.8 ГГц 1.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 3.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 17x
Скорость шины 4 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 9МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 35 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 41.66 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10510U Сайт Intel Core i5 8400T
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 8400T или i7 10510U?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях