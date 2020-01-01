Intel Core i7 10510Y против i5 10210U
Что лучше: Intel Core i7 10510Y на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 4.5) или i5 10210U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10510Y
- На 53% ниже чем у Core i5 10210U пиковое энергопотребление – 7 vs 15 Ватт
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 10210U
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
- На 8.33 ГБ/c (25%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
407
Cinebench R20 (многоядерный)
1275
Passmark CPU (одноядерный)
2241
Passmark CPU (многоядерный)
6403
Geekbench 5 (одноядерный)
1035
1035
Geekbench 5 (многоядерный)
2414
Core i5 10210U +25%
3024
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|21 августа 2019
|21 августа 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Amber Lake Y
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-10510Y
|i5-10210U
|Сокет
|BGA-1377
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.2 ГГц
|1.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|12x
|16x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|7 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR3-2133, DDR3L-1600
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|16 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|33.33 ГБ/c
|41.66 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10510Y
|Сайт Intel Core i5 10210U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|10
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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