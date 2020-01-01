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Intel Core i7 1060G7 против AMD Ryzen 5 4500U

Intel Core i7 1060G7
Intel Core i7 1060G7
VS
AMD Ryzen 5 4500U
AMD Ryzen 5 4500U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1060G7 на 1 ГГц или AMD Ryzen 5 4500U с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4500U and 1060G7
Причины выбрать Intel Core i7 1060G7
  • На 40% ниже чем у Ryzen 5 4500U пиковое энергопотребление – 9 vs 15 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4500U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 9.97 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 1060G7
1520
Ryzen 5 4500U +29%
1960
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1060G7
2240
Ryzen 5 4500U +93%
4322

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1060G7 и AMD Ryzen 5 4500U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 августа 2019 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Ice Lake Zen 2
Номер модели i7-1060G7 -
Сокет BGA-1440 FP6
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7 Radeon RX Vega 6

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 6
Частота 1 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.8 ГГц 4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 10x 23x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 9 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4-3733 DDR4-3200, LPDDR4X-4266
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 58.3 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1060G7 Сайт AMD Ryzen 5 4500U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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