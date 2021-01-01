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Intel Core i7 1060G7 против AMD Ryzen 7 5700U

Intel Core i7 1060G7
VS
AMD Ryzen 7 5700U
Intel Core i7 1060G7
AMD Ryzen 7 5700U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1060G7 на 1.0 ГГц или AMD Ryzen 7 5700U с 8-ядрами на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5700U and 1060G7
Причины выбрать Intel Core i7 1060G7
  • На 40% ниже чем у Ryzen 7 5700U пиковое энергопотребление – 9 vs 15 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700U
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 9.97 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 13% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1060G7
2243
Ryzen 7 5700U +149%
5590

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1060G7 и AMD Ryzen 7 5700U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 августа 2019 12 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Ice Lake Zen 2
Номер модели i7-1060G7 -
Сокет BGA-1440 FP6
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7 Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 16
Частота 1.0 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.8 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 10x 18x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 9 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4-3733 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 58.3 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1060G7 -
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Конкуренты

1. Intel Core i7 1065G7 или i7 1060G7
2. Intel Core i5 1030G7 или i7 1060G7
3. AMD Ryzen 7 4700U или Ryzen 7 5700U

Комментарии

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