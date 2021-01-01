Intel Core i7 1060G7 против i5 1030NG7
Что лучше: Intel Core i7 1060G7 на 1.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.8) или i5 1030NG7 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1060G7
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1221 и 1056 баллов
- На 10% ниже чем у Core i5 1030NG7 пиковое энергопотребление – 9 vs 10 Ватт
- На 9% выше частота в Turbo Boost (3.8 ГГц против 3.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 1030NG7
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 1060G7 +25%
441
353
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 1060G7 +80%
1522
845
Passmark CPU (одноядерный)
1740
Passmark CPU (многоядерный)
5734
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1060G7 +17%
1234
1056
Geekbench 5 (многоядерный)
2249
Core i5 1030NG7 +17%
2624
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 августа 2019
|20 марта 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Ice Lake Y
|Номер модели
|i7-1060G7
|i5-1030NG7
|Сокет
|BGA-1440
|BGA-1526
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics G7
|Intel Iris Plus Graphics G7 (64 EU)
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.0 ГГц
|1.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.8 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|10x
|11x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|48КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|9 Вт
|10 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4-3733
|LPDDR4-3733
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|58.3 ГБ/c
|58.3 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1060G7
|Сайт Intel Core i5 1030NG7
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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