Intel Core i7 1060G7 против i5 1038NG7
Что лучше: Intel Core i7 1060G7 на 1.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.8) или i5 1038NG7 на 2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1060G7
- На 68% ниже чем у Core i5 1038NG7 пиковое энергопотребление – 9 vs 28 Ватт
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i5 1038NG7
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
441
Core i5 1038NG7 +1%
444
Cinebench R20 (многоядерный)
1522
Core i5 1038NG7 +31%
1998
Passmark CPU (одноядерный)
2380
Passmark CPU (многоядерный)
9532
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1060G7 +9%
1234
1135
Geekbench 5 (многоядерный)
2249
Core i5 1038NG7 +89%
4243
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 августа 2019
|4 мая 2020
|Цена в момент релиза
|-
|320 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Ice Lake
|Номер модели
|i7-1060G7
|i5-1038NG7
|Сокет
|BGA-1440
|BGA1344
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics G7
|Intel Iris Plus Graphics G7
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.0 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.8 ГГц
|3.8 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|10x
|20x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|48КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|9 Вт
|28 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4-3733
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|58.3 ГБ/c
|58.3 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1060G7
|Сайт Intel Core i5 1038NG7
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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