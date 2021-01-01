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Intel Core i7 1060G7 против i5 1145G7

Intel Core i7 1060G7
VS
Intel Core i5 1145G7
Intel Core i7 1060G7
Intel Core i5 1145G7

Что лучше: Intel Core i7 1060G7 на 1.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.8) или i5 1145G7 на 1.1-2.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1145G7 and 1060G7
Причины выбрать Intel Core i7 1060G7
  • На 68% ниже чем у Core i5 1145G7 пиковое энергопотребление – 9 vs 28 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 1145G7
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 16% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1060G7 и i5 1145G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 августа 2019 1 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Ice Lake Tiger Lake UP3
Номер модели i7-1060G7 i5-1145G7
Сокет BGA-1440 BGA-1598
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7 Intel Iris Xe Graphics G7 80

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.0 ГГц 1.1-2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.8 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 10x 11x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 9 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4-3733 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 58.3 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1060G7 Сайт Intel Core i5 1145G7
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий - 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Конкуренты

1. Intel Core i7 1065G7 и i7 1060G7
2. Intel Core i5 1030G7 и i7 1060G7

Комментарии

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