Intel Core i7 1060NG7 против AMD Ryzen 7 3700U
Что лучше: Intel Core i7 1060NG7 на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.8) или AMD Ryzen 7 3700U на 2.3 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1060NG7
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
- На 22.54 ГБ/c (63%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 33% ниже чем у Ryzen 7 3700U пиковое энергопотребление – 10 vs 15 Ватт
- Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700U
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.8 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 1060NG7 +29%
441
343
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 1060NG7 +6%
1560
1474
Passmark CPU (одноядерный)
1906
Ryzen 7 3700U +6%
2014
Passmark CPU (многоядерный)
6154
Ryzen 7 3700U +19%
7335
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1060NG7 +65%
1064
646
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1060NG7 +2%
2390
2343
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|20 марта 2020
|6 января 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Ice Lake Y
|Zen+
|Номер модели
|i7-1060NG7
|-
|Сокет
|BGA-1526
|FP5
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics G7
|Radeon Vega 10
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.2 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.8 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|12x
|23x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|48КБ (на ядро)
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|2МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|10 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4-3733
|DDR4-2400
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|58.3 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1060NG7
|Сайт AMD Ryzen 7 3700U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
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