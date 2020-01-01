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Intel Core i7 1060NG7 против i3 10100

Intel Core i7 1060NG7
Intel Core i7 1060NG7
VS
Intel Core i3 10100
Intel Core i3 10100

Что лучше: Intel Core i7 1060NG7 на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.8) или i3 10100 на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10100 and 1060NG7
Причины выбрать Intel Core i7 1060NG7
  • На 85% ниже чем у Core i3 10100 пиковое энергопотребление – 10 vs 65 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 16.7 ГБ/c (40%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i3 10100
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 13% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1060NG7 и i3 10100

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 20 марта 2020 1 мая 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Ice Lake Y Comet Lake
Номер модели i7-1060NG7 i3-10100
Сокет BGA-1526 BGA-1200
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.2 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.8 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 12x 37x
Скорость шины 4 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 48КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 2МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4-3733 DDR4-2666
Макс. размер 32 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 58.3 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1060NG7 Сайт Intel Core i3 10100
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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