Intel Core i7 1060NG7 против i5 10210U
Что лучше: Intel Core i7 1060NG7 на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.8) или i5 10210U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1060NG7
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
- На 33% ниже чем у Core i5 10210U пиковое энергопотребление – 10 vs 15 Ватт
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 16.64 ГБ/c (40%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 10210U
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
- На 11% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.8 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 1060NG7 +8%
441
407
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 1060NG7 +22%
1560
1275
Passmark CPU (одноядерный)
1906
Core i5 10210U +18%
2241
Passmark CPU (многоядерный)
6154
Core i5 10210U +4%
6403
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1060NG7 +3%
1064
1035
Geekbench 5 (многоядерный)
2390
Core i5 10210U +27%
3024
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|20 марта 2020
|21 августа 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Ice Lake Y
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-1060NG7
|i5-10210U
|Сокет
|BGA-1526
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics G7
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.2 ГГц
|1.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.8 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|12x
|16x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|48КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|2МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|10 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4-3733
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|58.3 ГБ/c
|41.66 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1060NG7
|Сайт Intel Core i5 10210U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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Конкуренты
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- Intel Core i7 10510U или i5 10210U
- Intel Core i5 1035G4 или i5 10210U
- Intel Core i5 1035G1 или i5 10210U
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