Intel Core i7 1060NG7 против i5 1035G7
Что лучше: Intel Core i7 1060NG7 на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.8) или i5 1035G7 на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1060NG7
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
- На 33% ниже чем у Core i5 1035G7 пиковое энергопотребление – 10 vs 15 Ватт
- На 3% выше частота в Turbo Boost (3.8 ГГц против 3.7 ГГц)
- На 2.67 ГБ/c (5%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 1035G7
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 1060NG7 +3%
441
427
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 1060NG7 +27%
1560
1225
Passmark CPU (одноядерный)
1906
Core i5 1035G7 +24%
2361
Passmark CPU (многоядерный)
6154
Core i5 1035G7 +38%
8495
Geekbench 5 (одноядерный)
1064
Core i5 1035G7 +18%
1256
Geekbench 5 (многоядерный)
2390
Core i5 1035G7 +75%
4194
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|20 марта 2020
|1 августа 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Ice Lake Y
|Ice Lake
|Номер модели
|i7-1060NG7
|i5-1035G7
|Сокет
|BGA-1526
|BGA-1526
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics G7
|Intel Iris Plus Graphics G7
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.2 ГГц
|1.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.8 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|12x
|12x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|48КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|2МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|10 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4-3733
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|58.3 ГБ/c
|55.63 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1060NG7
|Сайт Intel Core i5 1035G7
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
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