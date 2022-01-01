Intel Core i7 1060NG7 против i5 11260H
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1060NG7 на 1.2 ГГц или i5 11260H с 6-ядрами на 2.1-2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1060NG7
- На 78% ниже чем у Core i5 11260H пиковое энергопотребление – 10 vs 45 Ватт
- На 7.1 ГБ/c (14%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 11260H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 16% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.8 ГГц)
- На 17% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1372 и 1174 балла
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1117
Core i5 11260H +24%
1385
Cinebench R23 (многоядерный)
4315
Core i5 11260H +108%
8971
Passmark CPU (одноядерный)
1944
Core i5 11260H +49%
2904
Passmark CPU (многоядерный)
7247
Core i5 11260H +106%
14906
Geekbench 5 (одноядерный)
1170
Core i5 11260H +17%
1364
Geekbench 5 (многоядерный)
3148
Core i5 11260H +84%
5795
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|20 марта 2020
|11 мая 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Ice Lake Y
|Tiger Lake H45
|Номер модели
|i7-1060NG7
|i5-11260H
|Сокет
|BGA-1526
|BGA-1787
|Интегрированная графика
|Iris Plus Graphics G7 (64 EU)
|UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|1.2 ГГц
|2.1-2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.8 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|12x
|21-26x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|32КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|10 Вт
|35-45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics G7 (64 EU)
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1400 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|128
|TMUs
|64
|16
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|-
|16
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|5120x3200 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4-3733
|DDR4-3200
|Макс. размер
|32 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|58.3 ГБ/c
|51.2 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1060NG7
|Сайт Intel Core i5 11260H
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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