Главная > Сравнения CPU > Core i7 1060NG7 vs Core i5 11260H

Intel Core i7 1060NG7 против i5 11260H

Intel Core i7 1060NG7
VS
Intel Core i5 11260H
Intel Core i7 1060NG7
Intel Core i5 11260H

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1060NG7 на 1.2 ГГц или i5 11260H с 6-ядрами на 2.1-2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11260H and 1060NG7
Причины выбрать Intel Core i7 1060NG7
  • На 78% ниже чем у Core i5 11260H пиковое энергопотребление – 10 vs 45 Ватт
  • На 7.1 ГБ/c (14%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 11260H
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 16% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.8 ГГц)
  • На 17% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1372 и 1174 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1060NG7
7247
Core i5 11260H +106%
14906
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1060NG7 и i5 11260H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 20 марта 2020 11 мая 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Ice Lake Y Tiger Lake H45
Номер модели i7-1060NG7 i5-11260H
Сокет BGA-1526 BGA-1787
Интегрированная графика Iris Plus Graphics G7 (64 EU) UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 1.2 ГГц 2.1-2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.8 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 12x 21-26x
Скорость шины 4 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 32КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7 (64 EU) Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки 512 128
TMUs 64 16
ROPs 8 8
Вычислительные блоки - 16
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 5120x3200 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 1060NG7
н/д
Core i5 11260H
0.382 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4-3733 DDR4-3200
Макс. размер 32 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 58.3 ГБ/c 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1060NG7 Сайт Intel Core i5 11260H
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i5 1038NG7 против Intel Core i7 1060NG7
2. Intel Core i7 1068NG7 против Intel Core i7 1060NG7
3. Intel Core i7 8557U против Intel Core i7 1060NG7
4. Intel Core i7 10750H против Intel Core i5 11260H
5. Intel Core i5 10300H против Intel Core i5 11260H
6. Intel Core i7 11800H против Intel Core i5 11260H
7. AMD Ryzen 9 5900HS против Intel Core i5 11260H
8. Intel Core i7 11370H против Intel Core i5 11260H

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 11260H или i7 1060NG7?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры