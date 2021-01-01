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Intel Core i7 1060NG7 против Intel Core i5 11300H

Intel Core i7 1060NG7
VS
Intel Core i5 11300H
Intel Core i7 1060NG7
Intel Core i5 11300H

Что лучше: Intel Core i7 1060NG7 на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.8) или Intel Core i5 11300H на 2.6-3.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11300H and 1060NG7
Причины выбрать Intel Core i7 1060NG7
  • На 71% ниже чем у Intel Core i5 11300H пиковое энергопотребление – 10 vs 35 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 11300H
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 16% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.8 ГГц)
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1392 и 1203 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1060NG7 и Intel Core i5 11300H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 20 марта 2020 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Ice Lake Y Tiger Lake H35
Номер модели i7-1060NG7 i5-11300H
Сокет BGA-1526 BGA-1449
Интегрированная графика Iris Plus Graphics G7 (64 EU) Iris Xe Graphics 80EU

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.2 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.8 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 12x 26-31x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 48КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 2МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10 Вт 28-35 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7 (64 EU) Intel Iris Xe Graphics 80EU
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 512 640
TMUs 64 40
ROPs 8 20
Вычислительные блоки - 80
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 5120x3200 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 1060NG7
н/д
Intel Core i5 11300H
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4-3733 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 58.3 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1060NG7 Сайт Intel Core i5 11300H
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Конкуренты

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3. Intel Core i7 1060NG7 или Intel Core i5 8257U
4. Intel Core i7 1060NG7 или Intel Core i5 8279U
5. Intel Core i5 11300H или AMD Ryzen 5 4600H
6. Intel Core i5 11300H или Intel Core i7 1165G7
7. Intel Core i5 11300H или AMD Ryzen 7 5800H
8. Intel Core i5 11300H или AMD Ryzen 5 5600H
9. Intel Core i5 11300H или Intel Core i7 11370H

Комментарии

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