Intel Core i7 1060NG7 против Intel Core i5 11300H
Что лучше: Intel Core i7 1060NG7 на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.8) или Intel Core i5 11300H на 2.6-3.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1060NG7
- На 71% ниже чем у Intel Core i5 11300H пиковое энергопотребление – 10 vs 35 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 11300H
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 10 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 16% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.8 ГГц)
- На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1392 и 1203 балла
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1101
Intel Core i5 11300H +26%
1392
Cinebench R23 (многоядерный)
4248
Intel Core i5 11300H +25%
5328
Passmark CPU (одноядерный)
1947
Intel Core i5 11300H +47%
2861
Passmark CPU (многоядерный)
7228
Intel Core i5 11300H +58%
11446
Geekbench 5 (одноядерный)
1181
Intel Core i5 11300H +16%
1369
Geekbench 5 (многоядерный)
3202
Intel Core i5 11300H +43%
4571
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|20 марта 2020
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Ice Lake Y
|Tiger Lake H35
|Номер модели
|i7-1060NG7
|i5-11300H
|Сокет
|BGA-1526
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|Iris Plus Graphics G7 (64 EU)
|Iris Xe Graphics 80EU
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.2 ГГц
|2.6-3.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.8 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|12x
|26-31x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|48КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|1250КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|2МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|10 Вт
|28-35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics G7 (64 EU)
|Intel Iris Xe Graphics 80EU
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1100 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|640
|TMUs
|64
|40
|ROPs
|8
|20
|Вычислительные блоки
|-
|80
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|5120x3200 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4-3733
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|58.3 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1060NG7
|Сайт Intel Core i5 11300H
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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