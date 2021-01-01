Intel Core i7 1060NG7 против i5 1130G7
Что лучше: Intel Core i7 1060NG7 на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.8) или i5 1130G7 на 0.8-1.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1060NG7
- На 33% ниже чем у Core i5 1130G7 пиковое энергопотребление – 10 vs 15 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 1130G7
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Появился на 5 месяцев позже чем соперник
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.8 ГГц)
- На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1289 и 1156 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
441
Cinebench R20 (многоядерный)
1614
Passmark CPU (одноядерный)
1933
Passmark CPU (многоядерный)
6354
Geekbench 5 (одноядерный)
1172
Core i5 1130G7 +12%
1308
Geekbench 5 (многоядерный)
3238
Core i5 1130G7 +31%
4248
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|20 марта 2020
|2 сентября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Ice Lake Y
|Tiger Lake UP4
|Номер модели
|i7-1060NG7
|i7-1130G7
|Сокет
|BGA-1526
|BGA-1598
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics G7 (64 EU)
|Iris Xe Graphics G7 80EU
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.2 ГГц
|0.8-1.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.8 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|12x
|18x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|2 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|48КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|2МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|10 Вт
|7-15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4-3733
|LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|58.3 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1060NG7
|Сайт Intel Core i5 1130G7
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1