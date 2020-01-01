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Intel Core i7 1060NG7 против i5 1135G7

Intel Core i7 1060NG7
Intel Core i7 1060NG7
VS
Intel Core i5 1135G7
Intel Core i5 1135G7

Что лучше: Intel Core i7 1060NG7 на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.8) или i5 1135G7 на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1135G7 and 1060NG7
Причины выбрать Intel Core i7 1060NG7
  • На 33% ниже чем у Core i5 1135G7 пиковое энергопотребление – 10 vs 15 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 1135G7
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1060NG7 и i5 1135G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 20 марта 2020 2 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Ice Lake Y Tiger Lake UP3
Номер модели i7-1060NG7 i7-1135G7
Сокет BGA-1526 BGA-1440
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7 Iris Xe Graphics G7 80EU

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.2 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.8 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 12x 24x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 48КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 2МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти LPDDR4-3733 DDR4-3200, LPDDR4-4267
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 58.3 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1060NG7 Сайт Intel Core i5 1135G7
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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