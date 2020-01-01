Что лучше: Intel Core i7 1060NG7 на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.8) или i5 8250U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 3.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.