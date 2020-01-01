Intel Core i7 1060NG7 против i5 8250U
Что лучше: Intel Core i7 1060NG7 на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.8) или i5 8250U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 3.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1060NG7
- Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
- На 20.8 ГБ/c (55%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 33% ниже чем у Core i5 8250U пиковое энергопотребление – 10 vs 15 Ватт
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 12% выше частота в Turbo Boost (3.8 ГГц против 3.4 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 8250U
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 1060NG7 +27%
441
347
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 1060NG7 +30%
1560
1202
Passmark CPU (одноядерный)
1906
Core i5 8250U +2%
1949
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1060NG7 +2%
6154
6014
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1060NG7 +31%
1064
815
Geekbench 5 (многоядерный)
2390
Core i5 8250U +8%
2583
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|20 марта 2020
|21 августа 2017
|Цена в момент релиза
|-
|297 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Ice Lake Y
|Kaby Lake R
|Номер модели
|i7-1060NG7
|i5-8250U
|Сокет
|BGA-1526
|BGA-1356
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics G7
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.2 ГГц
|1.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.8 ГГц
|3.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|12x
|16x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|48КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|2МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|10 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4-3733
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|58.3 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1060NG7
|Сайт Intel Core i5 8250U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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