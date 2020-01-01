Intel Core i7 1060NG7 против i5 8265U
Что лучше: Intel Core i7 1060NG7 на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.8) или i5 8265U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1060NG7
- Появился на 1 год и 7 месяцев позже чем соперник
- На 20.8 ГБ/c (55%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 33% ниже чем у Core i5 8265U пиковое энергопотребление – 10 vs 15 Ватт
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Причины выбрать Intel Core i5 8265U
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
- На 3% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.8 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 1060NG7 +11%
441
399
Cinebench R20 (многоядерный)
1560
1326
Passmark CPU (одноядерный)
1906
Core i5 8265U +12%
2143
Passmark CPU (многоядерный)
6154
6139
Geekbench 5 (одноядерный)
1064
904
Geekbench 5 (многоядерный)
2390
2027
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|20 марта 2020
|28 августа 2018
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Ice Lake Y
|Whiskey Lake
|Номер модели
|i7-1060NG7
|i5-8265U
|Сокет
|BGA-1526
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics G7
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.2 ГГц
|1.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.8 ГГц
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|12x
|16x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|48КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|2МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|10 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4-3733
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|32 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|58.3 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1060NG7
|Сайт Intel Core i5 8265U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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